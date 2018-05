Acoustic Lounge Am Tender: Folk und Rock am Tenderingssee

Dinslaken Wetter gut - Acoustic Lounge gut. Im Strandbad Tenderingssee gibt es am Samstag, 26. Mai, wieder Musik umsonst und draußen. Drei Acts haben sich angesagt.

Stimme trifft Gitarre: Mit ihrer Gitarre bringt sie ihre Emotionen zum Klingen. Die in Maribor (Slowenien) geborene und in Solingen lebende Teneja Skrget erlernte in frühester Kindheit das Gitarrespielen und wurde darüber hinaus mit ihrer Gesangsstimme vertraut gemacht. Diese Fähigkeiten perfektionierte sie an der Bergischen Musikschule in Wuppertal, um im Jahr 2000 ein Studium (Jazz-Gesang) am renommierten Conservatorium Maastricht aufzunehmen, das sie allerdings abbrach, um an ihrem eigenen Stil, der im Rock, Pop, Soul sowie Folk verwurzelt ist, zu feilen und die Individualität ihrer Songs zu verbessern. Auftritte mit Pamela Falcon (The Voice of Germany, ihre eigene Konzertreihe "New York Nights" in Bochum) oder Auftritte im Vorprogramm des Duisburger Comedian Markus Krebs stehen in der Vita der Berufsmusikerin, die es sowohl mit Eigenkompositionen als auch mit Covern versteht, ihr Publikum mitzureißen.