Revierförster Michael Herbrecht „Ich durfte 47 Jahre im Wald verbringen“

Es war im November 1985, da trat Michael Herbrecht seinen Dienst im Revier an. Seither sind die Jahre als Förster am Niederrhein rückblickend für ihn wie im Flug vergangen. Nun hieß es für ihn, Abschied zu nehmen, denn nach 38 Jahren als Revierförster ging er Ende September in den Ruhestand. „Mit den Vorjahren der Ausbildung und Vorbereitung durfte ich 47 Jahre im Wald verbringen. Jeden Tag davon habe ich gerne begonnen“, so Herbrecht. Er geht schweren Herzens, denn er ist Förster mit Leib und Seele. Über Jahrzehnte war das in Hünxe gelegene Forsthaus Schwarze Heide sein Zuhause, das er nun verlässt, um dort Platz für seien Nachfolger Thomas Baumann zu machen.