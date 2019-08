Es war „Gloria“ : Lanuv bestätigt Wolfsnachweise

Auch die jüngsten Risse in Hünxe gehen auf das Konto von Wölfin GW954f, auch bekannt als Gloria. Foto: dpa/Sabine Baschke

Hünxe/Dinslaken (RP) Jetzt steht es fest: Es war die Wölfin GW954f, die am 23. Juli auf einer Weide in Hünxe ein Schaf getötet und zwei weitere verletzt hat. Das hat am Dienstag das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) bestätigt.

