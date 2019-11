Am 24. November : Literatur und Musik des Judentums

Dinslaken Musiker-Duo und Mitglieder der Burghofbühne sind zu Gast in der Herz-Jesu-Kirche.

Literatur und Musik des Judentums stehen im Mittelpunkt der „Lyrik und Musik im November“ am Sonntag, 24. November, in der Herz-Jesu-Kirche in Oberlohberg. Der Förderverein hat Lara-Christine Pelzer und Mirko Schombert von der Burghofbühne zu Gast. Sie lesen Gedichte, Prosa und Briefe der Schriftstellerin Else Lasker-Schüler, die in diesem Jahr ihren 150. Geburtstag feiern würde und als eine der bedeutendsten jüdisch-deutschen Lyrikerinnen gilt.