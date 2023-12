Harte Kritik an der Stadtverwaltung Dinslakener Ratsherr wirft Beigeordneter fehlende Empathie vor

Einige Dinslakener Bürgerinnen und Bürger hatten auf der Zuschauertribüne im Saal der Kathrin-Türks-Halle Platz genommen. Etliche von ihnen interessierte besonders der Punkt 49 auf der umfangreichen Tagesordnung des Rates, der in der Stadthalle tagte. Bei diesem Punkt ging es um „Maßnahmen zur Unterbringung von schutzsuchenden Menschen“. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, das leer stehende Tribünenhaus auf dem Trabrennbahngelände so herzurichten, dass in dem Gebäudekomplex Schutzsuchende für eine Übergangszeit untergebracht werden können. Der Rat stimmte diesem Vorschlag einstimmig zu.