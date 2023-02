Über 800 Ukrainer in Dinslaken Es fehlt Wohnraum für Flüchtlinge

Die hohe Anzahl schutzsuchender Menschen aus dem Kriegsland verlangte von der Verwaltung ein schnelles Handeln, um für Unterbringungsmöglichkeiten zu sorgen. Deshalb wurde das Gebäude 31, die ehemalige Notunterkunft Im Hardtfeld reaktiviert. So konnten 15 abgeschlossene Wohneinheiten für rund 30 Menschen geschaffen werden. Tatsächlich kletterten die Belegungszahlen dort auf bis zu 90 Menschen. Mehrere Gebäude der Fliehburg wurden auf die Schnelle in einen bewohnbaren Zustand versetzt, um weiteren Platz für Geflüchtete zu schaffen., Weil dennoch die räumlichen Kapazitäten nicht ausreichten, wurden per Dringlichkeitsentscheidung Container für die Fliehburg und Im Hardtfeld gekauft, beziehungsweise angemietet. Zudem mietete die Verwaltung 16 Wohnungen an, die an Schutzsuchende untervermietet wurden.