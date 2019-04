Gesundheitsvorsorge : Fitnesstraining für Paketboten

Angebote zu Fitness und Entspannung gab es bei der Gesundheitsaktion auf der DHL-Zustellbasis an der Lanterstraße. Foto: Heiko Kempken

Dinslaken Eine Gesundheitsakion zeigt, wie man beim Ein- und Aussteigen die Gelenke schont.

Das kann Ihnen passieren: Sie entdecken einen Paketboten, der in die Hände klatscht, dann die Hände über Kreuz auf die Brust legt und anschließend mit der linken Hand den rechten Ellenbogen berührt. Und er macht es mehrmals. Diese Bewegungen sind Teil einer Übung, um Stress abzubauen, um den Kopf freizubekommen. Kennengelernt haben die DHL-Paketboten diese Übung bei einer Gesundheitsaktion, die ihr Arbeitgeber organisiert hat. Am Montag war es ihnen möglich, auf der Zustellbasis an der Lanterstraße Gesundheitsvorsorge zu betreiben.