Standorte, Maschinen und Personal : „SAT Straßensanierung“ hat Pläne für Voerde

Eine Landstraße unter Gewitterhimmel (Symbolbild). Die Firma SAT Straßensanierung hat Aufträge von lokalen Baufirmen in ganz Deutschland. Foto: dpa/Marcel Kusch

Voerde Die Firma will nach Übernahmen in Voerde mittelfristig in Maschinen und Personal investieren.

(szf) Das Unternehmen „SAT Straßensanierung“ aus Köln engagiert sich am Standort Voerde. „SAT Straßensanierung“ hat im März im Zuge eines so genannten „Asset Deals“ das Fräs-Geschäft der Firmengruppe Neuendorf übernommen: im Wesentlichen Standorte, Beschäftigte und Maschinen. Dazu gehören unter anderem die Gesellschaften „Neudo“ und „Neubo“ in Voerde mit insgesamt sechs Mitarbeitern.

„Wir haben zunächst das Ziel, den Standort in Voerde in unsere bestehenden Strukturen zu integrieren“, teilt das Unternehmen mit. „Mittelfristig streben wir eine Ausweitung unseres Geschäftes durch Investitionen in neue Baumaschinen sowie durch Einstellung neuer Mitarbeiter an.“ Interessierte Bewerber seien eingeladen, die Firma kennenzulernen.

Mit dem Schritt will „SAT Straßensanierung“ seine regionale Präsenz ausweiten. „Die Kunden der SAT (meist lokale Baufirmen) verteilen sich gleichmäßig über die Fläche in Deutschland“, erläutert das Unternehmen selbst. „Der Standort in Voerde hat uns aufgrund seiner geografisch günstigen Lage mit seiner exzellenten Verkehrsanbindung überzeugt. Wir schließen damit eine Lücke unseres bestehenden Niederlassungs-Netzes im nordwestlichen NRW und sind jetzt noch besser in der Lage, den Ballungsraum Rhein/Ruhr vom Norden (Voerde) und Süden (Köln) zu erschließen.“ Man spare lange und teure Transportwege, können schneller auf die Wünsche der Kunden im Tagesgeschäft reagieren und gewinne erfahrenes Fachpersonal hinzu.

Dass das Ganze im Rahmen eines sogenannten „Asset Deals“ umgesetzt wurde, bedeutet: „SAT Straßensanierung“ habe alle wesentlichen Betriebsteile von Neubo und Neudo übernommen. „Sämtliche Spezial-Baumaschinen (Fräsen) und das gesamte Personal, daneben mieten wir das Grundstück in Voerde für die nächsten Jahre von den Verkäufern an“, erläutert das Unternehmen. Die Gesellschaften als solche blieben aber im Besitz der Alt-Inhaber, die sich nach 28 Jahren aus dem Geschäft zurückziehen wollten. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, heißt es.

SAT Straßensanierung ist eine Tochter des „Strabag“-Konzerns. SAT Straßensanierung sei nun deutschlandweit mit neun Standorten am Markt vertreten: Voerde, Hannover, Gera, Hamburg, Leck, Limburg, Magdeburg, Stuttgart und Köln, der Hauptsitz ist.

(szf)