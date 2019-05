Folgen der Insolvenz : Filialschließungen bei der Bäckerei-Kette Karl

Hünxe Weiter Gespräche mit Übernahme-Interessenten.

Inzwischen sind Filialen der Bäckerei-Kette Karl geschlossen worden. Nicht immer seien rein wirtschaftliche Gründe dafür ausschlaggebend gewesen, sagt Rechtsanwalt Mark Steh. Mietverträge seien ausgelaufen, Mitarbeiter seien aus dem Unternehmen ausgeschieden. Doch Steh verhehlt nicht, dass es noch zu Einschnitten kommen wird. Er muss es wissen, denn er wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt, nachdem Ende März das Insolvenzverfahren über die Bäckerei KH GmbH, die die Bäckerei Karl übernommen und deren Filialen unter dem alten Firmennamen weitergeführt hatte, eröffnet worden war. Damals waren rund 200 Mitarbeiter betroffen, es gab noch 38 Filialen, die in den Kreisen Wesel und Kleve unter dem Namen Bäckerei Karl geführt wurden. Der Unternehmenssitz befindet sich an der Max-Planck-Straße in Hünxe, wo auch die Produktion ansässig ist.