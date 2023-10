Feuerwehr im Einsatz Anbau an Lagerhallen an der Thyssenstraße brannte

Am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem vermeintlichen Lagerhallenbrand an der Thyssenstraße alarmiert. An der Einsatzstelle stellte sich schnell heraus, dass ein kleiner Anbau an zwei angrenzende Lagerhallen brannte. Der Feuer hatte sich auf Unrat und die Fassade einer der beiden Hallen ausgebreitet. Durch die schnelle Brandbekämpfung konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden und das Feuer schnell gelöscht werden, wie die Feuerwehr mitteilt. Anschließend wurden die Hallen noch kontrolliert. Alle Einsatzkräfte konnten gegen 16.20 Uhr wieder zu ihren Standorten einrücken. Im Einsatz waren die Löschzüge Hauptwache, Stadtmitte, Hiesfeld, Eppinghoven sowie der Rettungsdienst der Stadt Dinslaken.