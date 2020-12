Arbeitsreiches Wochenende für Feuerwehren und Rettungsdienste : Korbstuhl brannte in Bunker – und weitere Einsätze

Die Feuerwehren von Hünxe und Dinslaken hatten zahlreiche Einsätze am Wochenende. Foto: dpa/Martin Schutt

Hünxe / Dinslaken Die Feuerwehren hatten zahlreiche Einsätze am Wochenende. Von einem besonders merkwürdigen Geschehen berichten die Brandbekämpfer in Hünxe: Sie hatten es in einem Bunker mit einem brennenden Korbstuhl zu tun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Hünxe/Dinslaken Die Feuerwehr in Hünxe musste einen Brand in einem Bunker am Aapweg löschen. Zeugen hatten gesehen, wie aus dem Eingang eines Gewölbes bei den Schleusen-Anlagen am Wesel-Datteln-Kanal Rauch drang, erklärte Feuerwehr-Sprecher Jan Makosch die Situation. Dort gebe es mehrere solcher Schutzräume, „die stehen eigentlich leer“. Zu dem betroffenen Gebäude gebe es eine Stahltür: „Die stand wohl ein bisschen auf.“

Als die Wehrleute sie ganz öffneten, stellten sie fest, dass im Inneren Bunkers ein einsamer Korbstuhl in Brand stand. „Der ist rausgebracht und draußen abgelöscht worden“, so Makosch. Anschließend hätten die Wehrleute noch glimmendes Material im Raum beseitigt. Insgesamt dauerte der Einsatz eine Knappe Stunde. Er ereignete sich bereits am Freitagnachmittag um 15.45 Uhr.

Am darauf folgenden Samstagmorgen gegen 9.25 Uhr rückte die Drevenacker Einheit wegen eines Sturmschadens zum Esseltweg aus. Dort war ein Teil eines Baumes abgebrochen und lag auf der Straße und einer Telefonleitung. Die Wehrleute räumten die Fahrbahn frei und sicherte die Unglücksstelle an der Telefonleitung.

Besonders arbeitsreich war das Wochenende für Feuerwehr und Rettungsdienst in Dinslaken. Allein am Samstag bis 20 Uhr gab es 29 Einsätze für die Rettungskräfte – überwiegend medizinische Notfälle, wie die Wache mitteilt.

Gegen drei Uhr in der Nacht zu Sonntag wurde ein Feuer auf einem Balkon an der Sterkrader Straße in Hiesfeld gemeldet. Hinter der Balkonverkleidung hatte sich dort ein Schwelbrand entwickelt, die Feuerwehr brachte die Situation unter Kontrolle.

Zweimal wurden die Einsatzkräfte am Samstag mit dem Stichwort „Person in Wohnung“ alarmiert. In der Stadtmitte mussten die Wehrleute sich über die Drehleiter Zugang zu einer Behausung verschaffen, um einem Menschen darin zu helfen. In Hiesfeld wurde eine hilflose Person in einer Garage vermutet. Die Einsatzkräfte verschafften sich mit Gewalt Zugang, in diesem Fall bestätigte sich der Verdacht eines Notfalls aber nicht. Auf der Brinkstraße beseitigte die Feuerwehr Öl, das nach einem Verkehrsunfall ausgelaufen war.

(szf)