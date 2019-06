Mit dem Feuerlöscher üben : Viel Action bei der Feuerwehr

Voerde Beim Brandschutztag am Sonntag gibt es viel zu sehen und auszuprobieren.

Die Veranstaltung läuft am Gerätehaus an der Bahnhofstraße 124. Zu mehreren Terminen zeigen die Wehrleute, was eine Fett-Explosion anrichten kann und was die Explosion einer Gaskartusche bedeutet: Geplant sind Demonstrationen um 11.30 Uhr, 14 Uhr und 17 Uhr. Um 12 Uhr rund um 17 Uhr dürfen Besucher mit dem Rettungsgerät der Feuerwehr an Autos hantieren. Es gibt Abseil-Übungen von der Drehleiter, eine Schau-Übung der Jugendfeuerwehr um 13.30, und um voraussichtlich 16 Uhr wird ebenfalls bei einer Schau-Übung das Vorgehen bei einem Verkehrsunfall erklärt.