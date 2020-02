Keine Verletzten : Wohnungsbrand in Spellen

Am Mittwoch musste die Feuerwehr in Spellen zu einem Einsatz ausrücken. Foto: Christoph Reichwein (REI)/Reichwein, Christoph (crei)

Voerde Starke Rauchentwicklung in einer Erdgeschosswohnung: Alarm für die Feuerwehr.

Zu einem Brand an der Friedrich-Wilhelm-Straße in Spellen musste am Mittwoch gegen 10.20 Uhr die Feuerwehr ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war es in einer unbewohnten Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Menschen wurden nicht verletzt. In der Wohnung entstand Sachschaden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.