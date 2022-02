Happyend : Feuerwehr rettet Hundewelpe aus Bohrloch im Garten

Dinslaken Tier konnte nach etlichen vergeblichen Versuchen mit einer Schlinge aus seiner misslichen Lage befreit werden.

Zu einem dramatischen Rettungseinsatz rückte die Feuerwehr Dinslaken am Samstag gegen Mitternacht nach Hiesfeld aus. Dort war ein etwa acht Wochen alter Schäferhundwelpe in einem Garten in ein zehn Meter tiefes Bohrloch, mit einem Durchmesser von nur 12 Zentimeter, gefallen. Durch die geringen Maße des Lochs war mit konventionellen Mitteln nicht an den Hund ranzukommen, wie die Feuerwehr mitteilt. Nach zahllosen Versuchen mit Leinen, der Unterstützung durch Ideen des Hundebesitzers, Nachbarn, der Feuerwehr Duisburg und der Tierrettung Duisburg konnte der Hund mit einer Schlinge nach rund drei Stunden lebend aus seiner misslichen Lage befreit und seinem Frauchen wohlbehalten übergeben werden.