Keine Verletzten : Feuerwehr löscht Kaminbrand in Drevenack

Feuerwehr löscht Kaminbrand in Drevenack

Einsatz am Hohen Weg in Drevenack. Foto: fw

Drevenack Drei Stunden lang hielt eine Kaminbrand die Feuerwehr Drevenack in Atem.

Einen Kaminbrand musste die Feuerwehr am Samstagnachmittag am Hohen Weg in Drevenack löschen. Unter Einsatz eines Teleskopmastes der Feuerwehr Wesel kehrte ein Trupp unter schwerem Atemschutz den Kamin. Im Gebäude entnahm ein weiterer Trupp das Brandgut und brachte es zum Ablöschen ins Freie. Ein dritter Trupp kontrollierte im Bereich des Dachbodens den Kamin mit einer Wärmebildkamera. Nachdem das Feuer im Kamin gelöscht war, beobachtete die Einheit Drevenack noch längere Zeit den aufgeheizten Dachboden. Nach drei Stunden rückte die Feuerwehr gegen 18 Uhr wieder ab. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.