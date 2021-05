Zwischen Dinslaken und Hünxe : Wohnmobil auf der A 3 komplett ausgebrannt

Dinslaken/Hünxe Als der Fahrer Rauch und die ersten Flammen bemerkte, steuerte er das Wohnmobil auf den Seitenstreifen, schaffte zwei Gasflaschen ins Freie und brachte sich in Sicherheit.

Völlig ausgebrannt ist am Himmelfahrtstag ein Wohnmobil auf der Autobahn 3. Das Fahrzeug war am Nachmittag in Richtung Niederlande unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Dinslaken-Nord und Hünxe geriet es aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Dem Fahrer gelang es noch, das Wohnmobil auf den Seitenstreifen zu fahren und auszusteigen. Geistesgegenwärtig schaffte er zwei Gasflaschen aus dem Fahrzeug ins Freie.