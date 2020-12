Zwei Hunde aus Wohnung gerettet : Feuerwehr löscht Küchenbrand in Voerde

Voerde Ein Nachbar bemerke Rauch in einer Wohnung in Voerde und rief die Feuerwehr. Die löschte nicht nur eine brennende Küchenzeile, sondern rettete auch zwei Hunde.

Einen Zimmerbrand musste die Feuerwehr am Dienstagnachmittag am Vorderbruchweg in Voerde löschen. Gegen 16.30 bemerkten Anwohner Rauch, der aus einer Nachbarwohnung drang und alarmierten die Feuerwehr. Die betroffene Wohnung befand sich im Erdgeschoss eines Sechs-Familienhauses. Da offenbar niemand in der Wohnung war, brachen die Einsatzkräfte die Wohnungstür auf. In der Wohnung stand die Küchenzeile in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Zwei Hunde, die sich in der Wohnung aufhielten, wurden ins Freie gebracht. Bedingt durch die starke Rauchentwicklung ist die Wohnung zurzeit nicht bewohnbar. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden stehen noch nicht fest. Die Feuerwehreinheiten Möllen und Voerde, der Freiwilligen Feuerwehr Voerde, waren mit insgesamt 32 Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.