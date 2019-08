Starke Rauchentwicklung : Gartenlaube ausgebrannt

Dinslaken Als die Feuerwehr am Volkspark eintraf, stand die Gartenlaube bereits voll in Flammen.

Eine brennende Laube hat am Montag die Feuerwehr in der Kleingartenanlage am Volkspark gelöscht. Gegen 13.20 Uhr wurden der Löschzug Stadtmitte und die Hauptwache der Feuerwehr Dinslaken alarmiert. Die kräftige Rauchsäule war bei der Anfahrt schon von weitem sichtbar. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Gebäude voll in Flammen. Vier Trupps mit Atemschutz und Strahlrohren wurden eingesetzt, dadurch konnte ein Übergreifen auf eine benachbarte Gartenlaube und den angrenzenden Grünstreifen verhindert werden. Die Feuerwehr kontrollierte auch die benachbarte Schule und schloss dort verschiedene Fenster. Nach zwei Stunden war das letzte Brandnest abgelöscht.