Einsatz an der Thyssenstraße Feuerwehr löscht Brand im Hallentrakt von MCS

Die Feuerwehr Dinslaken wurde Sonntagnachmittag unter dem Stichwort „Verdächtiger Rauch" alarmiert. Ein aufmerksamer Passant hatte eine starke Rauchentwicklung aus dem leer stehenden Gebäudetrakt von MCS an der Thyssenstraße gesehen und über den Notruf die Wehr informiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr erwies es sich als schwierig, in den Gebäudekomplex zu kommen. Nachdem ein Zugang geschaffen worden war, konnte der Brand lokalisiert werden. In einem früheren Büro brannte dort zurückgelassener Müll, der von zwei unter Atemschutz vorgehenden Trupps gelöscht wurde. Hierbei arbeiteten die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte den Einsatz von zwei Seiten des Objektes ab, was zu einem schnellen Erfolg führte. Neben den 21 Feuerwehrkräften war auch die Polizei vor Ort. Nach gut zwei Stunden konnte die Einsatzstelle verlassen werden, wie die Feuerwehr mitteilte.