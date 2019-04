Tier ist nicht gechippt : Feuerwehr rettet in Hünxe Katze aus Baum

Hünxe Ds Tier saß am Parkplatz der Schachtanlage an der Wilhelmstraße fest.

Eine Katze hat sich am Sonntag in Hünxe „zu hoch hinaus gewagt“, berichtet die Feuerwehr Hünxe. Das Tier saß auf einem Baum an der Wilhelmstraße, in Höhe des Parkplatzes am Schachtgelände und traute sich nicht mehr nach unten. Die Feuerwehr Hünxe wurde um 17 Uhr alarmiert. Die Einheit Hünxe rückte aus und konnte die Katze „mit technischem Gerät“ aus ihrer misslichen Lage befreien. Die Äste des Baumes wurden nach unten gebogen, so dass die Katze der Feuerwehr „quasi in die Arme gefallen“ ist, berichtet Stephan Hinz-Sobottka, Einheitsführer der Löschgruppe Drevenack.