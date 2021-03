Mikrowelle rauchte : Feuerwehreinsatz im Friseursalon in Hiesfeld

Feueralarm in Hiesfeld. Zu löschen gab es für die Einsatzkräfte nichts. Angekokeltes Essen in einer Mikrowelle hatte das Geschäft vollgequalmt. Foto: fwd/Feuerwehr Dinslaken

Viel Rauch um wenig: Die Feuerwehr musste zu einem „Zimmerbrand“ nach Dinslaken-Hiesfeld ausrücken. Als sie dort ankamen, staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht.

Dinslaken Zu einem Zimmerbrand in Hiesfeld wurde die Feuerwehr Dinslaken am Mittwochnachmittag gerufen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es es in einem Friseursalon heftig rauchte. Der Grund: angekokeltes Essen in einer Mikrowelle. Die Einsatzkräfte brachten die Mikrowelle ins Freie und setzten zwei Hochleistungslüfter ein, um den Qualm aus dem Geschäft zu entfernen. Kunden und Mitarbeiter hatten die Räume bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Alarmiert waren neben der Hauptwache die Einheiten Hiesfeld, Stadtmitte und der Rettungsdienst. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet.