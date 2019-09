Einsatz in der Nacht : Feuerwehr rettet Menschen, Papagei und Kaninchen

Einsatz für die Feuerwehr Dinslaken (Symbolbild). Foto: Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken Die Dinslakener Feuerwehr musste in der Nacht mehrere Menschen und zwei Haustiere retten. In einem Mehrfamilienhaus an der Feldstraße war gegen 23 Uhr am Montagabend ein Zimmerbrand ausgebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Beim eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem Mehrfamilienhaus“, schilder die Feuerwehr die Szenerie. „Insgesamt vier Bewohner und zwei Haustiere retteten sich auf Balkone. Der Fluchtweg im Treppenraum war durch den dichten Rauch versperrt.“

Sofort leitete die Feuerwehr die Rettung der Menschen, eines Papageis und eines Kaninchens ein. Zeitgleich begann ein Einsatztrupp unter Atemschutz mit der Brandbekämpfung. Der mit alarmierte Notarzt betreute die Personen, verletzt hatte sich bei dem Brand niemand. Für drei der Bewohner und die beiden Tiere war die Rückkehr in die eigene Wohnung aber durch die Kontamination mit dem Rauch nicht mehr möglich. „Sie sind bei Freunden und Verwandten untergekommen“, meldet die Feuerwehr.

Für die Brandbekämpfer war der Einsatz nach einer Stunde beendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Beteiligt waren die Einheiten Hauptwache, Eppinghoven und Stadtmitte sowie der Rettungsdienst.

Im Verlauf der Nacht gab es dann noch zwei weitere Feuermeldungen für die Feuerwehr Dinslaken, bei beiden Einsätzen handelte es sich allerdings um vermeintliche „Nutzfeuer“ in Gärten. An der Fuchsstrasse löschten die Einsatzkräfte das Feuer ab. An der Landwehrstrasse musste die Einheit Hiesfeld nicht tätig werden, da das Feuer ordnungsgemäß in einem Gartenkamin entfacht wurde.

(RP)