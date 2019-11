Auf der Heerstraße : Pkw in Eppinghoven ausgebrannt

Auto in Flammen: Die Heerstraße war für eine Stunde komplett gesperrt.

Ein Auto ist am Samstag auf der Heerstraße in Eppinghoven komplett ausgebrannt. Als die Feuerwehr Dinslaken gegen 17.30 Uhr den Einsatzort erreichte, stand der Pkw bereits voll in Flammen. Ein Feuerwehrtruppp löschte das Fahrzeug unter schwerem Atemschutz. Durch den Brand wurde der Asphalt der Straße und der Fahrradweg beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Heerstraße war für eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.