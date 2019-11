An der Max-Eyth-Straße : Unbekannte zünden Papierontainer an

Dinslaken Am Samstag gegen 4.50 Uhr sah ein Zeuge Flammen durch sein Fenster lodern. Unbekannte hatten mehrere Altpapiercontainer, die zu einem Schnellrestaurant an der Max-Eyth-Straße gehören, in Brand gesetzt.

