Feuerwehr im Einsatz Kellerbrand in der Dinslakener Altstadt – drei Verletzte

Zu einem Einsatz an der Duisburger Straße ist am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr die Feuerwehr Dinslaken ausgerückt. Wie die Feuerwehr berichtet, zeigte sich an der Einsatzstelle eine leichte Verrauchung im Treppenraum eines fünfgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäudes.