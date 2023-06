Auch Rettungsdienst vor Ort Brandmelder in Hiesfelder Pflegeeinrichtung löst Alarm aus

In einer Pflege- und Betreuungseinrichtung in Hiesfeld kam es am Sonntagmorgen zu einer Auslösung eines Rauchwarnmelders, wie die Dinslakener Feuerwehr mitteilt. Durch die Weiterleitung des Alarmes durch die automatische Brandmeldeanlage wurden die Einheiten Hauptamt, Hiesfeld, Stadtmitte und der Rettungsdienst alarmiert. Vor Ort wurde der gemeldete Bereich durch die Einsatzkräfte begangen und kontrolliert. Eine Auslösung aufgrund eines Schadensereignisses lag nicht vor, sodass die alarmierten Einsatzkräfte nach circa 20 Minuten wieder zu ihren Standorten zurückkehren konnten.