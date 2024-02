Einsätze der Feuerwehr Dinslaken „Tier in Not“ erweist sich als geübter Schwimmer

So rückten gegen 14 Uhr die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte der Feuerwehr Dinslaken zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Geschäft am Neutorplatz aus. Eine Erkundung ergab, dass es nirgends brannte und es nichts zu löschen gab. Bereits gegen 14.40 Uhr konnten die Einsatzkräfte zu ihren Standorten zurückkehren.