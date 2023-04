Holunderweg für Löscharbeiten gesperrt Brennender Pkw in Garage

Zu einem Garagenbrand am Holunderweg wurde die Dinslakener Feuerwehr am Sonntag gegen 15.30 Uhr alarmiert. Schon auf der Anfahrt konnten die Wehrleute eine starke Rauchwolke erkennen. Beim Eintreffen bestätigte sich dann endgültig, dass es sich um einen Pkw-Brand in der Garage handelte. Offene Flammen schlugen aus der Garage. Unter schwerem Atemschutz gingen die Einsatzkräfte zur Brandbekämpfung vor. Die Feuerwehr verhinderte zudem ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus. Nachdem von zwei Seiten das Feuer abgelöscht und ein Hochleistungslüfter zur Belüftung eingesetzt worden war, konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Die Garage und der Pkw wurden durch das Feuer stark beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden, wie die Polizei mitteilt. Der Einsatz der Wehr, an dem die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte beteiligt waren, dauerte etwa eine Stunde. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Holunderweg gesperrt werden. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache, die noch ungeklärt ist, dauern an.