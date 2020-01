Zeugen werden gesucht : Feuerteufel zündet in Walsum Autos an

Dieser schwarze Ford brannte am 3. Januar an der Goerdelerstraße in Vierlinden. Foto: Polizei Duisburg

Walsum Ein Brandstifter ist seit Wochen in Aldenrade und Vierlinden unterwegs und setzt dort Pkw in Brand. Die Polizei hat eine Ermittlungskommission eingesetzt, um den bisher noch unbekannten Serientäter aus dem Verkehr zu ziehen.

Die Polizei sucht auch weiterhin nach dem Brandstifter, der in Walsum sein Unwesen treibt. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen hat der Unbekannte zuletzt am vergangenen Freitag, 3. Januar, zugeschlagen. An diesem Tag ging in den frühen Morgenstunden gegen 3.30 Uhr erneut ein Pkw in Flammen auf: ein schwarzer Ford Mondeo. Das Fahrzeug war an der Goerdelerstraße geparkt. Durch die enorme Hitze, die sich bei dem Feuer entwickelte, wurde auch ein grauer Renault, der in der Nähe abgestellt war, beschädigt. Es ist der siebte Fall einer Brandserie, welche die Polizei in Duisburg seit Anfang Dezember des vergangenen Jahres beschäftigt, durch die zahlreiche Pkw beschädigt oder gar zerstört wurden, wie Polizeisprecherin Stefanie Bersin erklärte. Alle Taten wurden jeweils in der Zeit zwischen Mitternacht und 5 Uhr morgens begangen.

Um den Täter zu fassen, wurde eine Ermittlungskommission (EK) mit dem Namen EK 28 gebildet. Der Name EK 28 ergibt sich aus der Quersumme einer der Walsumer Postleitzahlen, wie Bersin erläuterte. Die eingesetzten Kripo-Beamten befragen Zeugen, untersuchen sichergestellte Fahrzeuge und haben in Zusammenarbeit mit der Duisburger Staatsanwaltschaft Brandsachverständige eingesetzt. Zudem werden die Stadtteile Walsum, Vierlinden und Aldenrade von uniformierten Beamten der Polizeiwachen verstärkt unter die Lupe genommen.

Drei Pkw brannten am 4. Dezember 2019 in Aldenrade, darunter ein VW. Bereits damals ging die Polizei von Brandstiftung aus. Foto: Polizei Duisburg

Info Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen EK 28 Zur Aufklärung der Brandserie, bei der die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung ausgeht, wurde die Ermittlungskommission (EK) 28 gebildet. Hinweise Die Ermittler bitten um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, sollten sich an die Kripo (KK 1, EK 28) wenden. Dies ist telefonisch unter der Nummer 0203 280-0 möglich.

Zusammen mit den Experten des Landeskriminalamtes Düsseldorf haben die Beamten der EK 28 inzwischen herausgefunden, dass es sich bei dem mutmaßlichen Brandstifter um jemanden handeln könnte, der sich von den öffentlichen Duisburger Institutionen ungerecht oder auch schlecht behandelt fühlen könnte. Deshalb fragt die Polizei, wer eine Person kennt, auf die das zutreffen könnte, und die davon gesprochen hat, sich rächen zu wollen. Jeder kleinste Hinweis könne wertvoll sein und zur Aufklärung der Brandserie beitragen.

Die Polizei geht bisher davon aus, dass der Feuerteufel Anfang Dezember erstmals gezündelt hat. So brannten am 4. Dezember gegen 23.50 Uhr im Bereich Fasanenstraße/Ecke Friedrich-Ebert-Straße und am Beckerloh drei Pkw. Damals hatten Zeugen bemerkt, dass ein schwarzer Ford an der Fasanenstraße brannte und die Feuerwehr alarmiert, die alle Pkw-Brände löschte. Bereits bei diesem Feuer ging die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der Schaden wurde nach ersten Schätzungen mit 30.000 Euro angegeben.

An zwei aufeinander folgenden Nächten brannten dann wieder Autos. Am Sonntag, 22. Dezember, gegen 4 Uhr, ein Mercedes auf der Goerdelerstraße und am Montag, 23. Dezember, gegen 1 Uhr, ein VW auf der Canarisstraße. In beiden Fällen wurde das Feuer im Bereich des Radkastens des Fahrzeuges gelegt. Bei dem Feuer am 22. Dezember wurden zudem zwei weitere Fahrzeuge beschädigt.

Durch einen lauten Knall wurde am Dienstag, 24. Dezember, gegen 4.50 Uhr, ein Anwohner der Goerdelerstraße geweckt. Er sah nach und erblickte ein auf dem Parkstreifen stehendes Fahrzeug, das bereits in voller Ausdehnung brannte. Durch die Flammen wurden zudem zwei weitere Pkw, die ebenfalls auf dem Parkstreifen standen, beschädigt. Geschätzte Höhe des Sachschadens: 50.000 Euro.

In der Nacht vom 27. auf den 28. Dezember schlug der Brandstifter erneut zu. Gegen 0.45 Uhr wurde ein brennender BMW auf der Kirchstraße festgestellt. Die Feuerwehr löschte den Brand, dennoch entstand an dem Personenwagen Totalschaden.

Bereits in der Nacht vom 29. auf dem 30. Dezember ging erneut ein Pkw (ein schwarzer Ford Fiesta) in Flammen auf, diesmal gegen 3.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Douvermannstraße. Zwei weitere Fahrzeuge, die links und rechts neben dem brennenden schwarzen Ford Fiesta geparkt waren, wurden ebenfalls beschädigt.