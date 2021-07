Bislang 12 Tatorte bekannt : Feuerteufel nachts in Dinslaken unterwegs

Dinslaken Zwei geparkte Pkw brannten völlig aus, an die 15 Mülltonnen wurden angesteckt. Ermittlungen dauern an.

Zu mehreren Bränden im Stadtgebiet wurden Feuerwehr und Polizei am Donnerstag in der Zeit zwischen 1 und 3.25 Uhr gerufen. Immer waren es Mülltonnen beziehungsweise Container, die an den jeweiligen Einsatzorten in Flammen aufgegangen waren. An der Bärenkampallee brannten zwei abgestellte Pkw völlig aus. Zudem wurde dort durch das Feuer auch ein Wohnwagen beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Der oder die Täter hatten zuvor Papier in der Nähe der Fahrzeuge in Brand gesteckt. Das Feuer griff dann auf die Pkw über. „Wir ermitteln in alle Richtungen. Es könnten Jugendliche oder ein Einzeltäter gewesen sein“, erklärte Andrea Margraf von der Kreispolizei.