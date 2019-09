Keine Verletzten : Explosion in Hiesfelder Metzgerei

Einen Band in der Metzgerei Mölleken in Hiesfeld musste die Feuerwehr am Dienstagabend löschen. Foto: Martin Büttner

Erst gab es ein Feuer, dann eine Explosion: Mit einem Knall ist am Dienstagabend die Scheibe einer Metzgerei in Hiesfeld auf die Straße geflogen.

Eine Explosion in einer Metzgerei an der Sterkrader Straße in Hiesfeld hat am Dienstag gegen 19.50 Uhr die Anwohner aufgeschreckt. Das Feuer war im hinteren Bereich der Metzgerei Mölleken ausgebrochen. Im Verkaufsraum barsten die Fensterscheiben und flogen mit einem lauten Knall auf die Straße Menschen wurden nach Auskunft der Feuerwehr nicht verletzt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Da eine Gasleitung beschädigt wurde, stellten die Stadtwerke die Gaszufuhr ab. Nach aufwendigen Lüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner der angrenzenden Häuser wieder zurück in ihre Wohnungen. Für die Dauer des Feuerwehreinsatz wurde die Sterkrader Straße und Teile der Mittefeldstraße gesperrt. Die Feuerwehr Dinslaken war mit den Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, Hiesfeld und dem Rettungsdienst im Einsatz. Der Einsatz der Feuerwehr war nach rund 2 Stunden beendet.