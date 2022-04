Feuer mit Weihwasser gelöscht : Unbekannte zündeln in Dinslakener Kirche

Die Heilig-Geist-Kirche in Hiesfeld, die in der jüngeren Vergangenheit häufiger unter mutwilliger Beschädigung zu leiden hatte. Foto: RP/Büttner

Dinslaken In der Kirche in Dinslaken-Hiesfeld haben Unbekannte an einem Tag gleich zweimal gewütet. Der materielle Schaden hält sich mit ein wenig Glück in Grenzen. Das Entsetzen über die Sinnlosigkeit der Taten ist dennoch groß.