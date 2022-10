Einsatz in der Nacht zum Montag : Feuer in Mietgaragenpark: Gesamte Dinslakener Feuerwehr auf den Beinen

Viel zu tun hatte in der Nacht zum Montag die Dinslakener Feuerwehr . Foto: Feurwehr Dinslaken/Feuerwehr Dinslaken

Dinslaken Ein Feuer in einem Mietgaragenpark in Dinslaken hat am frühen Montagmorgen die Feuerwehr in Atem gehalten. Erst am Morgen waren die Löscharbeiten abgeschlossen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Um 3.15 Uhr am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Dinslaken wegen eines Feuers in einem Dinslakener Mietgaragenpark alarmiert. Am Brandort stellten die Einsatzkräfte fest, dass drei Groß-Garagen des Komplexes in Vollbrand standen.

Trotz der Schwierigkeiten, in das Innere der Garagen zu kommen, konnte mit einem massiven Löschangriff von mehreren Seiten ein Übergreifen des Feuers auf weitere Garagen und einem Wohnmobil verhindert werden.

Wegen des starken Rauches, der sich in Richtung Innenstadt ausbreitete, wurde seitens der Feuerwehr eine Warnung der Bevölkerung veranlasst. Gegen 7:30 Uhr konnte die Löschmaßnahmen beendet und die Einsatzstelle zu weiteren Ermittlung an die Polizei übergeben werden. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand. Die Ursache der Auslösung war schnell gefunden und konnte durch weitere Kräfte der Feuerwehr beseitigt werden.