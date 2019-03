Wehr im Einsatz: Feuer in Imbiss in Drevenack

Feuer in Imbiss in Drevenack

Hünxe Zwei Einsätze für die Feuerwehr Hünxe.

Der Drevenacker Imbiss-Grill an der Hünxer Straße hat am Freitag gebrannt. Personen wurden nicht verletzt – aber der Imbiss muss vorübergehend schließen. Die Feuerwehreinheiten Hünxe und Drevenack löschten den Brand. Die Feuerwehr wurde um 11.40 Uhr unter dem Stichwort „Zimmerbrand“ alarmiert. Die Feuerwehrleute mussten mit schwerem Atemschutz arbeiten, konnten die Flammen aber mithilfe von Löschdecken ersticken und die Verrauchung beseitigen. Der Inhaber hatte den Imbiss rechtzeitig verlassen, so dass niemand verletzt wurde. Während des Einsatzes musste die Hünxer Straße zeitweise gesperrt werden. Um 13.45 Uhr war der Einsatz beendet. Der Imbiss ist vorübergehend geschlossen, teilte der Imbissbesitzer auf Facebook mit, er werde aber so schnell wie möglich wiedereröffnen. Die Feuerwehr hatte im Lauf des Tages einen weiteren Einsatz: Sie befreite eine hilflose Person aus einer Wohnung.