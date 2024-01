Einsatz in Dinslaken Garage steht in Flammen – Feuerwehr verhindert Übergreifen

Dinslaken · Ein brennendes Auto in einer brennenden Garage – damit hatte es die Feuerwehr Dinslaken am Donnerstagnachmittag zu tun. Menschen waren nicht in Gefahr. Wohl aber die benachbarten Garagen.

19.01.2024 , 12:47 Uhr

Aus dem geöffneten Garagentor schlugen die Flammen. Foto: Feuerwehr Dinslaken

Ein Garagenbrand in der Magdalenenstraße hat am Donnerstagnachmittag zu einem Löscheinsatz der Feuerwehr Dinslaken geführt. Wie diese berichtete, schlugen bei Eintreffen der Einsatzkräfte die Flammen bereits aus dem geöffneten Garagentor. In der Garage stand ein brennendes Auto. Die Flammen konnten von einem Trupp unter Atemschutz gelöscht werden. Da das Fahrzeug bereits länger in der Garage abgestellt war, befanden sich keine Personen mehr im Gefahrenbereich. Ein Übergreifen der Flammen auf die beiden angrenzenden Garagen konnte verhindert werden. Nach rund eineinhalb Stunden konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden. Von der Dinslakener Wehr waren die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte im Einsatz.

(fbl)