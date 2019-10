Polizei sucht Zeugen : Parkbank in Lohberg angesteckt

Parkbank in Lohberg angesteckt

Dinslaken Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag im Bergpark Lohberg auf einer Parkbank Feuer gelegt.

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag im Bergpark Lohberg eine Parkbank angezündet. Sie hatten Zeitungen auf die Bank gelegt und angesteckt, berichtet die Polizei. Zwei Fußgänger, die auf der Oberlohberg-Straße unterwegs waren, entdeckten das Feuer gegen 0.40 Uhr. Zugleich entdeckte das Duo auf einem Parkplatz eine schwarze Limousine, die vom Tatort davonfuhr. Ob die Insassen mit dem Brand in Zusammenhang gebracht werden können oder ob es sich um weitere mögliche Zeugen handelt, ist derzeit unklar. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken entgegen, die unter Telefon 02064 6220 erreichbar ist.