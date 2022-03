14 Überfälle in Dinslaken und Voerde : Raubserie: Zwei Verdächtige aus Voerde festgenommen

Dinslaken/Voerde Sie waren maskiert und bedrohten ihre Opfer bei ihren Raubzügen mit Messern oder Schusswaffen: Jetzt hat die Polizei zwei Verdächtige gefasst.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, sollen die beiden Männer seit Mitte November vergangenen Jahres insgesamt 14 Raubüberfälle verübt haben. Die letzten Tat ereignete sich in der vergangenen Woche. Am 9. März sollen die beiden Verdächtigen eine Spielhalle in Friedrichsfeld überfallen haben. Besucher und Angestellte bedrohten die Räuber mit einem Messer und einer Schusswaffe. Sie erbeuteten die Tageseinnahmen und flüchteten. Bei zwei Überfällen im Februar gingen die Räuber leer aus. Sowohl beim Überfall auf einen Discounter in Voerde am 26. Februar, als auch der Überfall auf ein Massage-Studio am 14. Februar in Voerde machte das Duo keine Beute.