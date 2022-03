Diebesgut im Rucksack : Frau macht sich in Dinslaken an Autos zu schaffen

Frau macht sich in Dinslaken an Autos zu schaffen

Den richtigen Riecher hatte eine Zeugin, die in der Dinslakener Innenstadt eine mutmaßliche Diebin „bei der Arbeit“ beobachtete.

Die Polizei alarmierte am vergangenen Samstag gegen 11.35 Uhr eine 37-jährige Zeugin, nachdem sie in der Dinslakener Innenstadt eine Frau beobachtet hatte, die immer wieder an geparkte Autos herantrat und prüfte, ob diese verschlossen sind. Die Beamten trafen die Verdächtige an der Lessingstraße an. Bei der Durchsuchung der 33-jährigen Bottroperin und ihres Rucksacks fanden die Beamten zwei Portmonees mit fremden Dokumenten sowie eine EC-Karte und einen Fahrzeugschein, die der Frau nicht gehörten.