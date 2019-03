Nach Parkplatz-Falle von Xanten: Erwachsener wollte Kind gegen Geld „auskitzeln“ – Festnahme in Dinslaken

Erwachsener wollte Kind gegen Geld „auskitzeln“ – Festnahme in Dinslaken

Dinslaken Wohnungsdurchsuchung am Mittwochvormittag in Dinslaken: Ein 29-Jähriger soll versucht haben, sich mit einer Zehnjährigen zu verabreden, um sie gegen Geld „auszukitzeln“. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft in Kleve ermittelt wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen einen 29-Jährigen aus Dinslaken. Die Polizei durchsuchte am Mittwochvormittag seine Wohnung. Der Mann soll versucht haben, sich auf einem Parkplatz in Xanten mit einem zehnjährigen Mädchen zu verabreden, um es gegen Geld „auszukitzeln“.