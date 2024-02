Bluttat in Hünxe Imbiss-Inhaberin wohl von ihrem Ehemann getötet

Hünxe · Die Leiche einer 50-jährigen Frau wurde am Samstagmittag in einem Imbiss in Hünxe-Drevenack gefunden. Am Montagmittag nahm die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Er hatte sich selbst gestellt.

26.02.2024 , 15:30 Uhr

7 Bilder Tatort in Hünxe-Drevenack 7 Bilder Foto: Frieder Bluhm

Die Polizei hat am Montagmittag einen 50-jährigen Mann festgenommen, der dringend tatverdächtig ist, seine Ehefrau mit einem Messer getötet zu haben. Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg hervorgeht, stellte sich der Beschuldigte selbst. Erstochene Frau in Hünxe – ein Dorf unter Schock 50-Jährige betrieb Imbiss Erstochene Frau in Hünxe – ein Dorf unter Schock Die Frau war am Samstag (24. Februar) leblos mit mehreren Stichverletzungen in einem Imbiss auf der Hünxener Straße in Hünxe-Drevenack aufgefunden worden. Die durch die Staatsanwaltschaft Duisburg angeordnete Obduktion ergab, dass die Verletzungen todesursächlich waren. Die Beamten der Mordkommission ermitteln nun weiterhin die Hintergründe zur Tat. Hier geht es zur Bilderstrecke: Tatort in Hünxe-Drevenack

