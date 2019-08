Zwei Infoabende : Fernwärmeversorgung informiert Hauseigentümer

Voerde Die Fernwärmeversorgung Niederrhein (FN) plant die Verdichtung des Fernwärmenetzes im Bereich der Bahnhofstraße und Friedrichsfelder Straße. Um die Pläne vorzustellen und Fragen rund ums Thema Fernwärmeversorgung zu beantworten, lädt sie interessierte Hauseigentümer, die im Umfeld der Straßen wohnen, zu einem Informationsabend ein.

Die FN bietet zwei Termine an: Der erste Infoabend findet am Donnerstag, 29. August, ab 17.30 Uhr im Gasthof Hinnemann, Bahnhofstraße 88 in Voerde, statt, ein weiterer Termin ist Donnerstag, 12. September, ebenfalls um 17.30 Uhr.