Am 20. November : In Möllen bleibt die Heizung am Mittwoch kalt

Die Fernwärmeversorgung wird am 21. November in Möllen für zehn Stunden unterbrochen. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Voerde Kaltes Wasser, kalte Wohnung – in Möllen wird am Mittwoch, 20. November, für voraussichtlich zehn Stunden die Fernwärmeversorgung unterbrochen. Grund sind dringende Reparaturarbeiten an der Fernwärmeleitung.

