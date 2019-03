Energieversorgung: Kohle und Heizöl treiben Fernwärmepreis

Voerde/Hünxe Gestiegene Rohstoffkosten insbesondere für Heizöl und Kohle macht die Fernwärmeversorgung Niederrhein für steigende Preise verantwortlich. Diese würden halbjährlich neu durch eine Preisklausel berechnet, der eine Vielzahl von Indizes zugrunde liegen, die vom Statischen Bundesamt veröffentlicht werden.

Die aktuell noch bestehende Abhängigkeit der Fernwärme vom Rohstoffmarkt lasse sich aus dem Vergleich der ab dem 1. April gültigen Preislisten für den Niederrhein inklusive Dinslaken, Voerde und Hünxe-Bruckhausen und Voerde-Friedrichsfeld ablesen, schreibt der Energieversorger in einer Pressemitteilung. In Friedrichfeld, wo die Fernwärme im örtlichen Biomasse-Heizwerk erzeugt wird, steigt der Bruttopreis für einen durchschnittlichen Verbrauch von 18.000 Kilowatt im Jahr um 33,74 Euro (1,9 Prozent) im Jahr. In den anderen Versorgungsgebieten, die ihre Fernwärme aus Quellen an der Fernwärmeschiene Niederrhein beziehen, schlägt sich konkret der Preisanstieg fossiler Brennstoffe nieder: Die Kosten für einen durchschnittlichen Fernwärmeverbrauch von 18.000 Kilowattstunden im Jahr steigen um 52,18 Euro brutto, was einer Erhöhung von 2,9 Prozent gegenüber Oktober 2018 entspricht.