40 Millionen Euro werden investiert : Fernwärme für Voerde – Biomasseanlage geplant

Luftbildaufnahme des Geländes (Biomasseaufbereitungsplatz) der Firma Franz Josef Kipp GmbH & Co. KG in Hünxe. Foto: privat

Hünxe/Voerde Im Gewerbepark Bucholtwelmen planen die Firma Kipp, die Dinslakener Stadtwerke und Koehler Renewable Energy ihr Werk.

Die neue Anlage soll Fernwärme in das Netz der Fernwärmeversorgung Niederrhein liefern. Auf dem Gelände der Firma Kipp im Gewerbegebiet Bucholtwelmen, direkt am dortigen Biomasseaufbereitungsplatz, soll sie entstehen. In Planung ist eine Biomasseanlage als Kraftwärmekopplungsanlage (KWK) nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Projektbeteiligte sind die Firma Kipp aus Hünxe, die Stadtwerke Dinslaken und die Firma Koehler Renewable Energy aus Oberkirch im Schwarzwald.