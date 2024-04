Eine Attraktion Der Feierabendmarkt in Dinslaken – Erfolgsstory mit Fortsetzung

Obwohl es ihn erst seit dem Jahr 2017 in Dinslaken gibt, hat sich der Feierabendmarkt in den zurückliegenden Jahren zu einer festen Größe entwickelt und ist aus dem städtischen Veranstaltungskalender längst nicht mehr wegzudenken. Das besondere Format dieses Marktes, der von Mai bis September an jedem ersten und dritten Freitag im Monat stattfindet, hat sich innerhalb kürzester Zeit etabliert und zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt – mit Fortsetzung. „Wann geht der Feierabendmarkt denn endlich wieder los?“ Diese Frage war in der letzten Zeit immer mal wieder zu hören, denn mit dem Frühling nimmt die Lust der Menschen spürbar zu, sich mit anderen im Freien zu treffen, zu plaudern und es sich dabei gut gehen zu lassen. Der Feierabendmarkt in der Dinslakener Altstadt bietet hervorragende Gelegenheiten genau dazu. Die Menschen haben die Möglichkeit zu bummeln, können dort Freunde und Bekannte treffen oder andere Menschen kennenlernen. Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein, kulinarische Spezialitäten locken zum Probieren, und auch das Getränkeangebot lässt so gut wie keine Wünsche offen. Schließlich handelt es sich bei diesem Markt nicht um einen normalen Wochenmarkt. Vielmehr stehen dort das gastronomische Angebot, Essen und Trinken sowie die Geselligkeit in der speziellen Umgebung des Altmarktes im Vordergrund. Nebenbei kann auch noch etwas fürs Wochenende eingekauft werden. Das wissen die Besucher zu schätzen und kommen deshalb immer wieder gerne auf den Altmarkt und genießen die dort herrschende Atmosphäre. Weil der Feierabend um 16 Uhr startet und bis 20 Uhr dauert, also dann stattfindet, wenn viele Menschen ihren Arbeitstag hinter sich haben, können die Besucher dort den Beginn des Wochenendes einläuten. Die Attraktivität dieses Angebots wird durch die Auftritte von Straßenmusikern, die das Publikum mit Livemusik unterhalten, gesteigert und lässt Feierstimmung aufkommen.