Die Drei-G-Regel gilt auch hier : Endlich wieder Feierabendmarkt in Dinslaken

Dinslaken Es gibt feste Zugänge für den Altmarkt, die sollen kontrolliert werden. Und wer in einer Warteschlange steht, muss eine Maske tragen.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Feierabendmarkt auf dem Dinslakener Altmarkt leider pausieren – jetzt kehrt er zurück. Die geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen ermöglichen es. Die Stadt Dinslaken freut sich, am Freitag, den 3. September, und am Freitag, den 17. September, wieder Besucherinnen und Besucher sowie Händlerinnen und Händler ab 16 Uhr zum Feierabendmarkt begrüßen zu dürfen. Es wird Kontrollen an den Zugängen zum Altmarkt am Rittertor, an Kolpingstraße, Eppinghovener Straße und Duisburger Straße geben. Es ist entweder ein Immunisierungsnachweis notwendig oder ein negatives Testergebnis.