Von April bis Oktober: Feierabendmarkt Dinslaken geht in die dritte Runde

Feierabendmarkt Dinslaken geht in die dritte Runde

Essen, trinken, einkaufen und Leute treffen – das können Besucher bis Okober in der Dinslakener Altstadt. Foto: Heizn Schild (hsd)

Dinslaken Der Startschuss fällt am 5. April um 16 Uhr. Neu im Angebot ist der Gin-Anbieter „Humulupu“ aus Duisburg.

(RP) Das Team der Dinslakener Stadtverwaltung lädt zum ersten Feierabendmarkt dieses Jahres ein. Am Freitag, 5. April, startet der Feierabend in seine mittlerweile schon dritte Saison. Von 16 bis 20 Uhr können die Besucher auf dem Altmarkt entspannt ins Wochenende starten.

Dieses Jahr hat die Wirtschaftsförderung der Stadt Dinslaken noch einmal zusätzliche Sitzmöglichkeiten geschaffen. Zudem werden an einigen Terminen neue Händler dabei sein, die das Angebot ergänzen: „Humulupu“ aus Duisburg, ein Gin-Anbieter, sowie „De alde School“ aus Voerde werden am 5. April ihre Premiere auf dem Dinslakener Altmarkt feiern. Für das musikalische Rahmenprogramm an diesem Tag sorgt Sänger Mark Bennett. Er startet ab 17 Uhr mit seinem Programm. Zudem wird es auch einige wochenmarkttypische Einkaufsmöglichkeiten geben: (Bio-) Obst und Gemüse, Honigprodukte, Käse, hochwertiges Fleisch sowie Eier und Brot gehören zum Angebot des Feierabendmarktes. Beim gastronomischen Angebot von Antipasti über Crêpes bis hin zu wechselnden Food Trucks ist für alle Gäste etwas Passendes dabei.