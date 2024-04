Besonderes gastronomisches Angebot Am 3. Mai startet Dinslakener Feierabendmarkt in die neue Saison

Am 3. Mai beginnt in Dinslaken die diesjährige Feierabendmarkt-Saison auf dem Altmarkt. Bis September stehen dann an jedem ersten und dritten Freitag im Monat in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr altbekannte und neue Händler mit vielfältigen Köstlichkeiten in angenehmer Atmosphäre auf dem Altmarkt. „Ich lade die Dinslakener und Dinslakenerinnen und alle Besucher und Besucherinnen unserer lebenswerten Stadt herzlich ein. Der Feierabendmarkt bietet den Raum für wertvolle Begegnungen und gute Gespräche. Ich bin froh darüber, dass trotz der Haushaltskonsolidierung eine kostendeckende Lösung gefunden wurde, um den Feierabendmarkt stattfinden zu lassen. Dass die Aussteller bereit sind, mehr zu bezahlen, ist besonders für den Zusammenhalt in Dinslaken“, so Bürgermeisterin Michaela Eislöffel.