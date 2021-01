Verkehrssicherheit in Voerde : FDP für mehr Sicherheit vor Kitas

Verkehrssicherheit in Voerde

Der Zugang zur Grundschule Friedrichsfeld über die in Schulzeiten geöffnete Feuerwehrzufahrt birgt nach Ansicht der FDP-Fraktion wegen der dort parkenden Pkw für Kinder eine mögliche Gefahr. Foto: MW/Markus Weißenfels

Voerde Die Voerder Liberalen wollen mit einem Verkehrskonzept Gefahren vor Schulen und Kindertagesstätten im gesamten Stadtgebiet bannen.

Die FDP-Fraktion fordert, dass die Verkehrssicherheit im Bereich der Kindertagesstätten und der Schulen im gesamten Stadtgebiet überprüft und ein entsprechendes Verkehrskonzept erarbeitet wird. Der Stadtrat hat den Antrag der Liberalen in seiner letzten Sitzung des Jahres 2020 zur Beratung in den Bau- und Betriebsausschuss verwiesen. Die Freien Demokraten heben bei ihrem Anliegen insbesondere die Situation im Bereich der Kita „An der Schule“ und der Grundschule in Friedrichsfeld hervor.