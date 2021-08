Kostenfreies Parken : FDP will Brötchentaste für 30 Minuten

Dinslaken Die Liberalen greifen die Anregung eines Dinslakener Seniors auf, der aus eigener Erfahrung auf die Problematik hingewiesen hatte.

Die FDP-Fraktion im Dinslakener Rat hat nun beantragt, die kostenfreie Parkzeit während der Corona-Zeit im Stadtgebiet auf mindestens 30 Minuten zu erhöhen. Als Begründung wird ausgeführt, dass angesichts der sich verschärfenden Corona-Lage, die für Herbst erwartet wird, die Liberalen eine Erhöhung der kostenfreien Parkzeit (sogenannte Brötchentaste) auf mindestens 30 Minuten auf städtischen Parkplätzen im gesamten Stadtgebiet für dringend geboten ansehen. Die kostenfreie Parkzeit von derzeit 15 Minuten sei deutlich zu knapp bemessen. Gerade in Zeiten von Corona sei innerhalb der 15 Minuten, auf die die kostenfreie Parkzeit begrenzt sei, kaum etwas zu erledigen. Die coronabedingten Einschränkungen und Auflagen führten dazu, dass beim Einkaufen und Bezahlen vieles einfach länger dauere. „Der Erfahrung nach kann man sich noch nicht einmal Brötchen innerhalb einer Viertelstunde kaufen, wenn drei Kunden vor einem in der Reihe stehen“, so die FDP. Viele ältere Menschen seien nicht in der Lage, eine solche sportliche Herausforderung anzunehmen. Im Idealfall blieben – bei drei Minuten zum Pkw-Aus- und Einstieg und acht Minuten für den Weg (hin und zurück) – gerade vier Minuten, um das Anliegen zu erledigen. Werde die kostenfreie Parkzeit überschritten, drohe seitens der Ordnungsbehörde ein Knöllchen.